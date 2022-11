A beatitude das mentiras do clima

A mobilização dos jovens que em Portugal exigem medidas climáticas concretas, como noutros países, tem recebido duas respostas típicas: a condescendência, que giros que são, e a descompostura, afinal não percebem que tudo está no bom caminho. É-lhes oferecida a satisfação com a encenação das conferências anuais e com as declarações beatíficas aí produzidas, que tem feito caminho desde o Acordo de Paris e é o mantra atual – o capitalismo sabe resolver o problema e o mercado é o seu profeta. Por isso, o contraste da voz desesperada de António Guterres vai-se tornando mais notório: diz ele que estamos a caminho do abismo e a manter o pé no acelerador, apontando aos principais governos o crime de estarem a mentir aos seus povos e, ao fazê-lo, parece simplesmente um homem só, o único naquelas reuniões a desprezar os discursos e as promessas com que se espera que sejamos entretidos. Quem havia de dizer que, neste sinal dos tempos, um dos mais moderados políticos mundiais se mostraria tão exasperado e sinceramente zangado com a fraude em que se tornaram as políticas climáticas. Tem razões para isso e, já agora, essa é a motivação dos jovens que protestam.

