Quiz para o jovem que se julga ambientalista

Diz-se que os jovens de hoje compõem a geração mais comprometida com o ambiente e com a ecologia. Parece até que o nível de protestos está a subir, destroem obras de arte com sopa – que provavelmente não comem – e invadem espaços, forçando à intervenção policial. Sucede que eu tenho sérias dúvidas sobre a coerência ecológica desta geração. Sempre fui ecologista. A ecologia é por inerência conservadora e austera, graças a Deus. E é precisamente por isso que tenho dúvidas sobre a coerência austera da geração que está agora entre os 15 e os 25.

