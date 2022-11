O PCP ainda pode ambicionar ser “o partido da classe operária”?

É evidente a frustração com que as televisões costumam acompanhar os momentos mais importantes da vida do PCP, incluindo o Encontro Nacional do PCP, sempre à espera do comboio numa paragem de autocarro, para usar uma imagem de Sérgio Godinho. Quem quer compreender uma realidade, uma instituição, um grupo de pessoas ou um partido tem, antes de ter qualquer posição sobre essa realidade, instituição ou grupo de pessoas, de compreendê-la. O anticomunismo existe, mas ao contrário do que pensam os militantes comunistas não é ele que impede a compreensão do que é o PCP. É um vício de forma. O espaço mediático é um palco prefabricado. Quem sobe a esse palco e não segue as regras da dramaturgia mediática torna-se incompreensível.

