O Partido Comunista da China (PCC) finalizou o seu 20º Congresso com um reforço substancial do poder do seu líder, Xi Jinping. E agora o que podemos esperar do terceiro mandato do secretário-geral Xi? Em termos gerais, vamos ter uma China mais vigorosa no mundo e mais despótica dentro de portas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler