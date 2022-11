Vou para sul no inverno

“I will show you fear in a handful of dust”

T.S. Eliot, “The Waste Land”, 1922

Vou mostrar-te o medo numa mão cheia de pó. Nunca arranjámos em português uma boa tradução para o poema de T.S. Eliot que faz 100 anos. “Terra Desolada”, “Terra Inútil”, “Terra Devastada”, “Terra sem Vida”. O título em inglês, na luminosa aridez, é mais do que isso. Uma intimação, um aviso da mortalidade e uma tirada enigmática sobre as dúvidas, memórias, enganos, sofrimentos e vacilações da vida moderna do filho do homem. Assim era em 1922 e não parece ser diferente em 2022. Os tempos são negros, teremos de atravessar a escuridão e abril já não é o mês mais cruel, outros meses exibem a crueldade dos lilases saídos da terra morta, como no poema.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.