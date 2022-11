Um zunzum de causas e birras

A onda vermelha, que nos EUA significa republicana e, nos dias de hoje, ‘trumpista’, não se materializou. Muita gente pode respirar de alívio, a começar por Biden, mas também pelos ucranianos e por nós, europeus. Nada indica, embora os resultados não estejam totalmente apurados, que a estrela de Donald Trump continue a brilhar e o leve facilmente à Casa Branca, sobretudo quando tantos republicanos estão encantados com o resultado de DeSantis, eleito senador da Florida. Digamos que, do ponto de vista político, DeSantis não é substancialmente diferente de Trump; mas não partilha as suas teorias da conspiração e menos a sua boçalidade.

