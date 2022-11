O sonho do político

O político vestiu o pijama e foi à casa de banho. Lavou os dentes, tomou as últimas pílulas do dia, bochechou com o elixir, colocou os pingos nos olhos e deitou-se. Cedo adormeceu, começando a sonhar com o Banco Central Europeu. Este não passava de um cachorrinho fofinho e obediente: “Senta! Deita! Compra dívida! Baixa as taxas de juro!” A cada ordem, o cachorrinho obedecia. “Belo! Lindo menino.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler