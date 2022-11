O PRR e a felicidade de Marcelo

O Presidente da República não precisa de esperar até 2026, ou antes, para descobrir que a taxa de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não será aquela que devia ser. Talvez seja de informar o professor Marcelo que foram abertos agora mesmo concursos ao abrigo do Portugal 2020, que como nome indica terminou há dois anos. A taxa de execução está atualmente em 78%, e o programa continua desesperadamente à “procura de jovens com ideias inovadoras de negócios”. Isto depois de ter financiado a construção dos passadiços do Mondego, inaugurados a semana passada pela ministra agora sob “vigilância” do Presidente. Se isto acontece com o 2020, porque seria diferente com o PRR?

