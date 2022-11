Espectros russos

A julgar pelos escaparates, muita gente anda a ler livros sobre a Rússia. Eu aproveitei para voltar a autores que já conhecia, como Marc Ferro, Hélène Carrère d’Encause, Richard Pipes, Robert Service, Orlando Figes, Anne Applebaum, e tenho também lido Anna Politkovskaya ou Masha Gessen. Além, claro, de Tom Stoppard, cuja trilogia dramática “The Coast of Utopia”, inspirada em “Russian Thinkers” de Isaiah Berlin, sugere que as discussões acerca da Rússia são as mesmas há 200 anos.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.