As frágeis riquezas digitais

Na semana passada, o aperto de mão caloroso (ou mesmo violento) de Marcelo Rebelo de Sousa a Paddy Cosgrave fez sorrir muitos. No entanto, ao contrário do Presidente e das outras celebridades portuguesas, adivinho que os visitantes do sector tecnológico não estivessem tão contentes. A turbulência no sector não deixa motivos para sorrir.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler