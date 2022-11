Adultos em negação

Enquanto a Europa experimentou o verão mais quente da história e a pior seca de meio milénio, o Paquistão afunda e a Cidade do Cabo tem falta de água doce para consumo, milhares de pessoas puseram-se em aviões, com o zelo burocrático da inutilidade, e pela 27ª vez foram ouvir discursos piedosos no palco e tratar de assuntos relevantes nos corredores. Macron, por exemplo, encontrou Maduro e ficou marcada uma conversa de negó­cios com um emissário, que anda tudo ao mesmo: onde arranjar petróleo e gás barato. Falando para conferencistas protegidos por uma ditadura que evitou protestos, Guterres fez mais um discurso apocalíptico, cada vez menos eficaz, porque o anúncio do Apocalipse só assusta uma vez. Começa a ter o efeito oposto, a cada cimeira fracassada. Perdido por cem, perdido por mil.

