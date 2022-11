Este ano é a 13 de novembro que se assinala o Dia da Igualdade Salarial, uma data instituída pelas Nações Unidas como alerta para a discrepância entre o que auferem homens e mulheres. Sem data fixa, comemora-se no dia em que as mulheres deixariam de ser remuneradas pelo trabalho que desenvolvem até ao final do ano.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler