A COP27 vai ser suficientemente ambiciosa e bem sucedida?

SIM A resposta depende da nossa definição de sucesso. Se atendermos à evolução global das emissões, é notório que não atingimos ainda o pico e que precisamos de mais ambição por parte dos diferentes países para atingir o objetivo de Paris — manter o aumento da temperatura em relação à média pré-industrial abaixo dos 1,5°C. Por outro lado, é hoje já inegável o enorme avanço que tivemos nos últimos anos, seja em relação aos compromissos que os países colocaram em cima da mesa, seja mesmo em relação ao abrandamento global da evolução das emissões (covid à parte). O mundo está inegavelmente em mudança de paradigma energético, e as previsões mais catastróficas — as que inspiram Hollywood — estão hoje felizmente fora do espectro do possível. Desse ponto de vista, o copo já está meio cheio, e a ideia de que o processo da COP, e em particular o processo de aumento cíclico de compromissos que é a base do Acordo de Paris já está a fazer o seu efeito, estamos a “dobrar a curva” das emissões. Tanto que na véspera da COP27, a mais conservadora das instituições internacionais — a Agência Internacional de Energia — anunciou que a atualização dos seus cenários mais conservadores prevê já e finalmente o pico da utilização de combustíveis fósseis para o final da década de 2030.

