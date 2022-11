Porque é que Carlos Moedas causa tanta urticária à esquerda?

Quando o assunto é Carlos Moedas, parece que muita gente à esquerda perde um pouco as estribeiras, elevando o tom de forma desproporcionada, como se estivéssemos perante um perigoso radical. Ora, se lermos o seu livro, “Vento Suão”, percebemos que Moedas é um político clássico do centro-direita europeu e europeísta, não faz parte do papão populista, e também não é a caricatura do “neoliberal”, esse homem de palha que a esquerda portuguesa vê em todo o lado sempre que se fala em reformas e mudanças. Então, de onde vem tanta urticária?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler