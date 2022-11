O Portugal que Escondemos nas COPs

Há algumas estatísticas que nos deixam orgulhosos. As energias renováveis representam 34% do consumo final bruto de energia em Portugal, um valor muito acima da média europeia (22%). Além disso, o peso das fontes de energia renováveis na eletricidade representa 59% (37% na Europa). São as bases para as ambiciosas metas nacionais de descarbonização. Como disse o primeiro-ministro na abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro, “Portugal tem estado na linha da frente do processo de descarbonização, tendo sido o primeiro a assumir o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2050, logo na COP22 em Marraquexe.” Ficámos também briosos quando António Costa anunciou, esta semana na COP 27, a intenção de antecipar para 2045 as metas nacionais de descarbonização.

