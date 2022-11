O Plínio patrão e o Plínio estafeta

Quem tem acompanhado o debate sobre a Agenda para o Trabalho Digno – que não será muita gente, porque apesar de afetar milhões de portugueses o trabalho deixou de ser um tema “sexy” para a comunicação social – saberá que o Livro Verde para o Futuro do Trabalho propôs que Portugal abandonasse a legislação feita à medida para a Uber, dada pela empresa como exemplo para o mundo, que permite que intermediários substituam as plataformas e, com isso, a salvem de qualquer tipo de compromisso ou dever. Sabe que o Governo reintroduziu no último minuto a figura do intermediário em vez do contrato da plataforma, o que levou a protestos da coordenadora do Livro Verde. E sabe que o PS, depois de muitos protestos e pressões, recuou na posição do Ministério do Trabalho e Segurança Social.

