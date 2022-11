Duas faces do PCP

Sinceramente, incomoda-me mais a hipócrita surpresa com os métodos do PCP para fazer substituir o secretário-geral do que o nome escolhido. É verdade que não é um nome conhecido, daqueles sobre os quais se possa, de imediato, fazer juízos de valor e análise das posições que tomou ao longo dos tempos. É um funcionário do partido, com o que tudo isso implica de orgulho, modéstia, servilismo e dureza.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler