Pode o novo Frankenstein marchar sobre Washington?

Que as alegorias históricas são traiçoeiras, isso é bem sabido, mesmo que tão frequentemente surja a tentação de olhar para o passado para ler o futuro. É uma forma de consolo, pois o passado sugere uma certeza sobre o acontecido, ou sobre como se conjugaram as forças sociais de então, e, mesmo que trágico – o passado é sempre trágico –, algo dirá sobre como aqui chegamos. A evidência do passado é assim usada como uma prevenção contra a repetição que parece anunciar, desdizendo o que diz.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler