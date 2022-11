O machismo transgénero

É assim há muito tempo. O pós-verdade que vem da direita é destratado, e bem. No entanto, o pós-verdade que vem da esquerda é acarinhado e legitimado. A história não interessa no tema da escravatura, por exemplo. A biologia não interessa no tema dos transgénero, noutro exemplo. À direita, radicais que negam a química e as vacinas são, e bem, criticados. À esquerda, alguns radicais negam a biologia, mas são acolhidos como heróis até pelas entidades científicas e médicas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler