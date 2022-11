A ADSE é o maior subsistema público de saúde, com cerca de 1 milhão e 300 mil contribuintes e cujas regras são aplicadas também pelos subsistemas da PSP, da GNR e das Forças Armadas. As pessoas estão disponíveis para pagar 3,5% do seu salário mensal — obrigatório no caso dos militares — para terem uma segunda cobertura em saúde, ou seja, para aceder também aos prestadores de saúde dos sectores privado e social.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler