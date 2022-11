O pesadelo não passou

Em Porto Alegre, a manifestação em frente ao Comando Militar do Sul pedindo uma intervenção para esmagar a fraude eleitoral que dera a vitória a Lula passou subitamente da fúria para a euforia. Uma gritaria imensa tomou a rua, pessoas abraçaram-se. Uma mulher de joelhos, olhar no céu e um telemóvel na mão batia no peito e gritava: “O Brasil é nosso!” Celebravam a prisão do juiz Alexandre de Morais, presidente do Supremo Tribunal Federal. A festa espalhou-se por outros bloqueios, com a notícia a ser lida solenemente. Nunca aconteceu, como é óbvio. Mas circulava no WhatsApp, como milhares de informações capazes de emergir milhões de brasileiros (só parte dos que votaram Bolsonaro) numa realidade paralela e levar milhares à rua para paralisar o país e reverter eleições limpas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler