O estalo, esse desporto em crescimento

De facto, disse e alertei que durante anos iríamos analisar as consequências da pandemia. Mas não era bem isto a que me referia: a criação de uma Power Slap League — a musculada liga do estalo. E que consiste nisso mesmo. Duas pessoas, uma em frente da outra: uma delas coloca as mãos sobre uma mesa e a outra leva o braço atrás até conseguir ângulo e rotação para desferir a maior potência num estaladão no oponente. Se este não desmaiar ou desistir, será a sua vez. Já havia um campeonato nos EUA, o Slap Fight Championship, mas agora vai tomar dimensões globais. A comissão atlética do estado de Nevada (Las Vegas), responsável pelos maiores combates de boxe de sempre, decidiu supervisionar o estalo. A UFC, Ultimate Fighting Championship, do poderoso Dana White, diz que já regulou o “desporto”: o uso de boqueiras e tampões dos ouvidos para evitar tímpanos furados. Os primeiros vídeos que vi desta aberração tinham um ar amador, com dois tipos, por vezes de tamanhos diferentes, a esbofetearem-se à vez, em que um deles nem mexia nos músculos da face do outro, e na resposta levava um bofetadão que desmaiava. Agora, estão com fatos com patrocinadores, tudo profissional, com narração, e os tamanhos dos “esbofeteadores” são similares. A criação da liga justifica-se, dizem, pelo interesse de milhares de milhões de visualizações que estes vídeos tiveram durante a pandemia.

