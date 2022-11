Mais vale um bode expiatório do que uma cabra cega

Quem duvida da vantagem de ter bancos centrais independentes pode aproveitar as últimas semanas para tirar quaisquer dúvidas. Estamos com uma inflação a bater nos 11% ao ano e o poder político, a começar no primeiro-ministro e no Presidente da nossa República, imbuídos da sabedoria profunda das redes sociais, já decretou que subir taxas de juro não combate a inflação. Argumentam que, como não foram as baixas taxas de juro que fizeram subir a inflação, não serão taxas altas que a farão descer. É como argumentar que, como não foi a falta de químicos a causar um cancro, não será a quimioterapia a combatê-lo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler