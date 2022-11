A política depois da verdade

Já não vale a pena culpar as redes sociais. A influência do Facebook na eleição de Donald Trump ou no ‘Brexit’ está documentada; o efeito dos algoritmos na polarização política é indiscutível; a forma como as redes equalizaram textos sobre vacinas ou alterações climáticas é imperdoável. Mas o que estamos a assistir, no Brasil ou nos EUA, é diferente: não decorre das redes sociais mas do uso de meios de comunicação direta para manter militância numa realidade alternativa.

