A nova pandemia

Entrou muito cedo na pastelaria. Sobre a pele as roupas marcadas a tinta e pó de pedra. As botas de trabalho e a mochila presa ao ombro revelam que caminha para a obra em frente. Pergunta quanto custa um papo-seco. 40 cêntimos. As mãos enrugadas e trémulas só encontram 35. Paga amanhã. Nada responde e apressa-se a sair. No saco leva dois pães por conta de quem não tem estômago para ver outros vazios. O capuz que lhe tapa a cara tem outra função, a de esconder a vergonha. Naquela pastelaria do centro de Lisboa, histórias como esta repetem-se todos os dias.

