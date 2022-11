Criatividade contabilística via retenção na fonte de IRS

Há poucas semanas, o jornal Negócios ofereceu aos seus leitores uma peça sobre a retenção na fonte do IRS. Nos últimos 11 anos, tantos quantos essa peça cobria, o excesso de retenção anual tem-se mantido em torno dos 20% do valor do imposto devido. Significa isto que para um montante de IRS devido de 100, o Governo, via Autoridade Tributária, retém 120. Obviamente, no ano seguinte, aquando do acerto de contas, entre o imposto devido e o retido, esse excesso é devolvido aos contribuintes.

