Silêncio nada inocente seguido de omissão significativa

Para recusar os resultados eleitorais, Bolsonaro não tinha os partidos que o apoiaram, enquanto esteve no poder. Nem sequer boa parte dos seus aliados mais próximos para alem do círculo familiar. Preferiram a segurança das vitórias que tiveram para o Congresso, Senado e governadores a aventuras que só poderiam acabar mal. As imediatas declarações de Arthur Lira, o seu aliado na liderança do Congresso, reconhecendo a vitória de Lula, deixaram isso claro. Não tinha qualquer apoio externo, sobretudo dos Estados Unidos. O que, por consequência, levava a que não houvesse espaço para qualquer intervenção militar, se ela fosse sequer uma possibilidade.

