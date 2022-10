Será que Lula da Silva vai conseguir unir os muitos “brasis”?

No seu primeiro discurso como Presidente eleito do Brasil, o que acontece pela terceira vez, Lula da Silva afirmou não existirem dois brasis. A frase é louvável, mas o próprio é o primeiro a saber que não é verdadeira. Enquanto Lula da Silva fazia o seu discurso de vitória, uma pastora evangélica apoiante de Bolsonaro socorria-se de uma imagem bíblica para ilustrar o sentimento de uma larga fatia de apoiantes do atual Presidente: “se Deus abriu o mar vermelho, Ele pode conceder esta vitória.” É uma irracionalidade impossível de contrariar com factos ou argumentos mas que é comungada por milhões de brasileiros.

