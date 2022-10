Scholz corre para Pequim

Durante décadas, o porto de Hamburgo foi determinante para as trocas comerciais entre a Alemanha e a Rússia. Do ponto de vista de Berlim, estas trocas geravam interdependência económica entre os dois países e, a prazo, tal contribuiria para criar riqueza e europeizar a Rússia. A guerra de Moscovo contra a Ucrânia pôs fim a esta persistente ilusão do pensamento político alemão e mostrou como a dependência energética da Alemanha foi transformada rapidamente num instrumento de coerção por Vladimir Putin.

