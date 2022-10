Rishi e Bono

Esta semana, Rishi Sunak foi nomeado primeiro-ministro do Reino Unido. Aos 42 anos, é o mais novo primeiro-ministro desde 1812. Também é o primeiro hindu no cargo, depois do domínio quase exclusivo de anglicanos, a religião de Estado do país. Porque o primeiro-ministro aconselha o rei nas nomeações de bispos da igreja anglicana, se Rishi fosse católico ou judeu ele estaria proibido por lei de o fazer; felizmente, quando foi escrita essa lei ninguém imaginava que um hindu pudesse ser primeiro-ministro. Aliás, não foi há muitas décadas que o primeiro-ministro Winston Churchill se teria referido aos hindus como “um povo animal, com uma religião animal”, supostamente numa conversa privada com o secretário da Índia. Cereja no topo do bolo, Sunak foi nomeado líder do Partido Conservador na segunda-feira, dia de Diwali, tendo tomado posse no dia seguinte.

