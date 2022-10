Rigor científico e espírito de serviço à sociedade

Era o ISCTE um recém-nascido a abrir caminho em diversas áreas da ciência e da educação superior em Portugal, quando o país renasceu. Em 1972 o ISCTE deu um sinal precursor do que estava para vir. E o que veio foi a democracia e a liberdade, e com elas a paz e o desejo de progresso e bem-estar. Do desejo à ação foi um pequeno passo e com a revolução vieram também as primeiras políticas sociais, ainda tímidas, mas suficientemente fortes para lançar as raízes do Estado social.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler