Bandidos de bem

Roberto Jefferson é uma daquelas personagens obscuras que encontramos quando descemos às catacumbas da política brasileira. Outra deu-se a conhecer ao mundo quando, no impeachment de Dilma Rousseff, dedicou o seu voto ao homem que a torturara. Acabou Presidente do Brasil, provando que não são aberrações, representam uma parte da elite brasileira. Jefferson esteve envolvido no processo do “mensalão” (como beneficiário e denunciante para reduzir a sua pena), uma institucionalização do que sempre aconteceu num sistema político disfuncional. Hoje chama-se “orçamento secreto”. É ex-líder do PTB, um dos 23 partidos com assento parlamentar e que, na primeira volta, apresentou como candidato Kelton, um estranho padre ortodoxo que teve a função de fazer uma dupla combinada com Bolsonaro num debate da Globo. Na segunda volta, assumiu de forma mais clara a participação na campanha bolsonarista.

