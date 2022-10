Muitas pessoas pensam no problema das alterações climáticas como um problema do futuro. Ou, no que respeita ao presente, um problema que afecta outras regiões do planeta. A onda de fogos em Portugal mudou a perspectiva, mas, como há muitos “culpados” pelos incêndios florestais, o problema das alterações climáticas não é tão central como deveria ser.

