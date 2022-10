A síndrome da China

Alguns lembrar-se-ão de um filme com este título. Foi realizado por James Bridges há 43 anos, e nada tem a ver com a China, salvo no título. A questão tem antes a ver com uma teoria, que nem base científica tem, segundo a qual o núcleo de uma central nuclear que deixe de ser arrefecido atinge uma temperatura tal que derrete tudo à sua volta, afundando-se na terra e conseguindo ‘furá-la’ até aos antípodas. Neste caso, como o problema era na Califórnia, o destino da ‘bola’ radioativa seria a China.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler