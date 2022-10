A mãezinha dos povos

Não gastes o apoio do Estado todo em álcool, filho. Olha que te faz mal. E o tabaco também não é nada bom. Não desbarates assim o dinheiro dos contribuintes. É certo que tu também és contribuinte, por isso o dinheiro é teu, mas ninguém quer que tu vás gastar isso em garrafas de Jameson e de Grant’s. Não, filho, não gastes também em uísques mais sofisticados. Eu disse aquelas marcas pretendendo significar bebidas alcoólicas em geral. Acho mesmo que precisas de uma orientação, filho. Como sabes, eu sou um nacionalista, acho que o nosso povo é o melhor. É uma coisa mágica: quem nasce do lado certo daquele risco chamado fronteira é óptimo; quem nasce do lado errado já não é tão bom. Às vezes até é bandido. Tu és puro e inocente — como as crianças. Mas as crianças precisam de regras, filho. Achas que podes gastar o teu dinheiro no que te apetecer? Não é assim. Recebes a mesada do Estado mas é para gastar com juízo. A propaganda soviética chamava a Estaline “o pai dos povos”, lembras-te? Eu ambiciono ser a mãezinha.

