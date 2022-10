A arte de bem cavalgar toda a sopa

Dizem que não há má publicidade. Uma coisa é certa: está tudo a falar da miúda de cabelo cor-de-rosa que atirou sopa para cima dos “Girassóis” do Van Gogh. “Girassóis” e Van Gogh que subiram logo nas Google Trends — com o mundo inteiro a pesquisar o Grande Ataque à Arte em Nome da Vida no meio da muito respeitável National Gallery. Pequeno detalhe: enquanto quadro e artista davam um pulo gigante nas buscas online, o nome da organização das lançadoras de sopa — a Just Stop Oil — limitou-se a estremecer. A própria da “crise climática” não teve sequer um tremelique.

