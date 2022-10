António Costa tem medo do futuro

O primeiro-ministro e o PS já não conseguem esconder: a Iniciativa Liberal provoca-lhes um enorme desconforto. A sucessão de episódios lamentáveis em que António Costa e os socialistas se envolveram nas últimas semanas já não permite que se possa pensar que estamos perante uma coincidência. É mesmo uma situação de profunda irritação e descontrolo. Vejamos três exemplos:

Durante uma comissão em que estava a ser ouvida a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, uma deputada socialista solicitou que os registos de uma intervenção do deputado da Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto fossem eliminados, numa tentativa torpe e antidemocrática de silenciamento e censura.



Dias depois, também em pleno Parlamento, António Costa dirigiu-se aos deputados da Iniciativa Liberal, no decorrer um debate em que tinha sido atacado de forma assertiva, mas sóbria, dizendo à bancada que “devia era estar calada”.



No início desta semana, comentando o cenário de nova liderança na Iniciativa Liberal, o primeiro-ministro proferiu afirmações inqualificáveis, tentando aproveitar a decisão de João Cotrim Figueiredo de não avançar para outro mandato à frente da Comissão Executiva para insultar o partido e tentar colar as suas propostas a visões políticas que estão nos antípodas dos princípios liberais.

Já não se trata apenas de transformar o uso da maioria absoluta num abuso dessa mesma maioria absoluta. Estamos perante atitudes recorrentes e direcionadas contra a Iniciativa Liberal que revelam um estado emocional. O problema de António Costa não é o lamaçal. Nisso, o primeiro-ministro é um extraordinário especialista e seria imbatível se o partido decidisse levar a discussão para esse terreno, coisa que, devido à sua própria identidade, a Iniciativa Liberal obviamente nunca fará.

O que o aterroriza são as ideias e a existência de uma alternativa inequívoca ao socialismo. No fundo, é do futuro que o primeiro-ministro tem medo. Tal como eu, António Costa também parece estar convencido de que o futuro será liberal.

P.S.: Anunciei esta semana a minha candidatura à presidência da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Como tal, esta coluna semanal de opinião estará suspensa até à realização da Convenção Nacional do partido. Ao Expresso e a si, caro leitor, agradeço, desde já, a compreensão.