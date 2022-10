A selva de Borrell

Num discurso elogiado pela sua aparente viragem neorrealista, o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, afirmou que nós, europeus, “somos demasiados kantianos e não somos suficientemente hobbesianos”, ecoando o argumento (implicitamente sexista) do neoconservador Robert Kagan de que “os americanos são de Marte, os europeus são de Vénus” (“Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order”, 2004). Neste livro, Kagan afirmou que a Europa estava a entrar no período kantiano da paz perpétua, enquanto os EUA continuavam presos a um mundo hobbesiano onde o direito internacional não é fiável e onde “a verdadeira segurança e defesa de uma ordem liberal depende do poder militar”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler