Taxas a subir, ganhar e perder

As taxas de juro nos empréstimos à habitação estão a subir na zona euro desde o início do ano. O mais provável é que subam bastante mais nos próximos meses. Elas sobem por três razões fundamentais e relacionadas. Primeiro, porque a inflação está alta, pelo que os credores precisam de pedir mais euros nos pagamentos futuros para terem o mesmo retorno em termos dos bens que compram com esses euros. Segundo, porque no último mês os Orçamentos inglês e alemão planearam enormes défices, o que amedrontou muitos credores, que preferem agora emprestar as suas poupanças nos EUA em vez de na Europa. Terceiro, porque o BCE está a subir as suas taxas de referência para combater a inflação e tentar garantir que esta subida das taxas de juro é temporária em vez de permanente. Muitos comentários a esta subida oferecem uma visão simplista dos seus efeitos: dizem que ficamos a perder com a subida das taxas de juro e perdem sobretudo os mais pobres. A verdade, no entanto, é mais complexa e subtil.

