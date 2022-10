O medo da palavra ‘austeridade’ é apenas infantil

Todo o vocabulário tem palavras tabu; algumas entende-se porquê, outras nem por isso. Há certas conversas que, pelos mais diversos motivos, não se têm à frente de crianças; também não se fala de assuntos que podem ser demasiado dolorosos para alguns presentes (ideia que está no provérbio “não falar de corda em casa de enforcado”). Porém, no geral, a comunicação deve ser clara, utilizando as palavras adequadas para cada conceito. Não é o que se vê, quando se debatem temas como o Orçamento do Estado; este é um terreno onde todos os eufemismos contam, de forma que, no fim, ninguém percebe exatamente o que se passa e, por último, sente-se enganado.

