O desafio de Luís Montenegro

As jornadas parlamentares do PSD decorreram num registo que antecipa a rejeição do Orçamento do Estado para 2023. Luís Montenegro tem pela frente o maior desafio à sua ainda curta liderança dos sociais-democratas. Qualquer decisão, aprovação, abstenção ou rejeição tem efeitos na sua afirmação com líder da oposição, um lugar de que a democracia portuguesa tanto necessita. Com a rejeição, a acontecer como tudo indica, o PSD deveria apresentar uma alternativa clara, coerente, bem fundamentada e distinta da proposta socialista. Porventura, um orçamento alternativo e não só medidas pontuais. É um grande desafio para Luís Montenegro. Mas é assim que se forjam os líderes.

