Comemora-se no próximo dia 25 de outubro o Dia Europeu do Advogado, instituído pelo CCBE, organização que congrega as Ordens dos Advogados de 45 países europeus. O CCBE tem vindo a defender, perante os ataques crescentes à profissão de advogado na Europa, a criação de um Estatuto Europeu do Advogado, aprovado por convenção internacional, que reconheça todos os direitos e prerrogativas dos advogados na Europa, bem como das suas ordens, para defesa dos valores fundamentais do Estado de direito. Neste âmbito, o CCBE já comunicou à Ordem dos Advogados a sua enorme preocupação com a iniciativa do PS sobre as ordens profissionais, algo sem paralelo na Europa.

