Nada mais fácil do que viver no privilégio

Há um contraste que chega a ser surpreendente entre os dois níveis do discurso oficial, desde o triunfalista (o melhor crescimento da zona euro, uma dívida minguante, um consumo interno esplendoroso, as mais esforçadas medidas de apoio social) até ao catastrofista (se as pensões não perderem valor real a sustentabilidade afunda-se, os salários que não aumentaram em 2022 estão a criar uma espiral inflacionista), e pode-se até perguntar como é possível que sejam os mesmíssimos protagonistas a dizer uma coisa e outra, porventura no mesmo discurso, ainda exigindo ser obedecidos e mesmo venerados pela sua devoção à causa, alguma que seja. Mas quem lê estas linhas nada de estranho encontrará nesse paradoxo, habituados como estamos à falta de subtileza da mentira política. Pois olhe que esse hábito faz a lei e as últimas semanas deram-nos disto dois exemplos grotescos.

