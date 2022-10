Na derrota

"Notícias do Mundo” mostra, mais uma vez, como o western é eterno e como todos os grandes filmes acabam por ser versões do western. Este novo filme de Tom Hanks começa por ser uma homenagem ao grande clássico de John Ford, “A Desaparecida”. Tal como Wayne nesse clássico, Hanks é aqui um oficial confederado e sulista, que, após a derrota, ganha a vida a fazer leituras públicas de jornais nas vilas do faroeste. É um almocreve que vende notícias com meses de atraso. E, tal como em “A Desaparecida”, há uma menina branca que é capturada e reeducada por índios.

