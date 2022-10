Há vida além do OE 2023?

Há vida orçamental além do OE 2023 apresentado pelo Governo PS? A resposta foi dada pela oposição. Não. E esse é um facto político da maior relevância quando, perante a guerra, a incerteza do fornecimento energético no centro da Europa, e ainda o fim da pandemia, os portugueses olham à sua volta e só veem na proposta do Governo um caminho para a estabilidade, com um horizonte de médio prazo, que se apoia num acordo com os parceiros sociais na defesa dos seus rendimentos e sem deixar de apostar no futuro. Muito longe das aventuras fiscais dos neoliberais que no Reino Unido levaram ao colapso imediato da economia britânica e à desvalorização da libra (mais um indutor de aumento de inflação).

