Embargo científico e tecnológico

Na semana passada, a Administração Biden anunciou a entrada em vigor de medidas de controlo de exportação de tecnologias dos Estados Unidos e equipamento para a produção de microprocessadores avançados na China. Estas medidas abrangem em simultâneo os cidadãos americanos e chineses com autorização de residência nos Estados Unidos que trabalham em empresas chinesas. Assim, cientistas e engenheiros americanos e chineses deverão escolher entre Washington e Pequim. Como aconteceu com o CoCom durante a Guerra Fria com a URSS, a Casa Branca pretende impedir a China de beneficiar dos conhecimentos adquiridos por estas pessoas com a tecnologia dual nos Estados Unidos.

