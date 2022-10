Como vamos dividir a conta da inflação?

As crises têm sempre efeitos assimétricos. Entre países. Entre regiões. Entre empresas. Entre famílias. Mais do que tentar parar o vento com as mãos, principalmente quando as causas são impossíveis de controlar a nível nacional, os Governos devem, acima de tudo, proteger os mais frágeis e corrigir algumas das assimetrias. Preservar rendimento das famílias mais pobres. Defender a capacidade produtiva das empresas mais expostas para que, quando a tormenta passar, possam voltar a operar normalmente. Tudo o resto pode não passar de ilusões.

