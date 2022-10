Falecido de amiloidose por transtirretina do tipo selvagem no passado dia 1 de Outubro, Muhammad Hussain Inoki, que nascera com o nome Kanji Inoki mas usava o nome artístico de Antonio Inoki, tinha 1,91 m de altura e, geralmente, 102 kg de peso, características que, quando arremessadas contra os seus adversários, dele fizeram um dos maiores combatentes de wrestling de todos os tempos, doze vezes campeão do mundo. Foi, além disso, empresário e político, converso xiita, libertador de reféns, ou seja, teve vida de muitas vidas, espera-se que felizes.

