A semana de quatro dias: a experimentação é bem-vinda

Em 1956, Richard M. Nixon, então vice-presidente norte-americano, previa que num “futuro não muito distante” a semana de trabalho teria quatro dias. As previsões de Nixon seguiram as do economista John Maynard Keynes, que no ensaio intitulado “Possibilidades económicas para os nossos netos”, publicado em 1930, defendeu a ideia de que em um século as pessoas trabalhariam apenas 15 horas por semana. Para Nixon e Keynes, a redução do tempo de trabalho seria possível devido aos avanços tecnológicos que permitiriam produzir o mesmo em menos tempo.

