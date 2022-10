Algumas pessoas têm a ilusão de que lhes estão a aumentar salá­rios e pensões. A perda de poder de compra é culpa da inflação, que não é decretada pelo Governo, acreditam. Mas um aumento abaixo da inflação é sempre um corte. Os preços aumentam quando os custos aumentam e os salários não podem ser a exceção que paga as favas. Com a produtividade a crescer, este corte é a maior transferência de rendimentos do trabalho para o capital deste século. Esperava-se, por isso, algum embate sobre este Orçamento. Até porque a sua apresentação trouxe um esclarecimento sobre um tema que fez correr muita tinta: se o cumprimento a que a lei que regula o aumento das reformas levaria era insustentável.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler